«Новая Чечня». Борис Джонсон оценил возможную эскалацию на Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможная эскалация на Украине будет «болезненным и кровавым делом», сообщает РИА Новости.
По его мнению, украинцы «будут бороться» и вторжение на Украину может стать для России «новой Чечнёй».
«Это не значит, что вторжение необратимо, здравый смысл ещё может преобладать», - подчеркнул британский премьер.
Джонсон добавил, что поставляя Киеву вооружение «Великобритания помогает Украине защитить себя».
Ранее член Совета Федераций РФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что поставки странами НАТО вооружения Киеву говорят о подготовке Украины к войне, также сигналом к этому служат планы Госдепа эвакуировать часть дипломатов и членов их семей из Киева.
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