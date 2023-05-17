Украинский журналист рассказал о мощном ударе российской армии по ВСУ
Российские войска нанесли сокрушительный удар по ВСУ с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Вооруженным силам России удалось взломать реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил украинский обозреватель 19FortyFive Максим Скрипченко.
По его словам, блокируя ракеты HIMARS, российские военные заставляют их бить мимо цели. Автор материала добавил, что действия России мешают Украине начать контрнаступление, поскольку не дают ВСУ уничтожить российские инфраструктуру и логистику.
Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО Вооруженных сил России смогли перехватить девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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