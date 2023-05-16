Минобороны: Средства ПВО перехватили семь ракет Storm Shadow за сутки
16 мая 202312:59
Российские средства противовоздушной обороны перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», — отметили в военном ведомстве.
Кроме того, силы ПВО перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM и семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Накануне в Минобороны сообщили, что крылатая ракета Storm Shadow была впервые сбита в зоне специальной военной операции, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru