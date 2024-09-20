Украинский посол: У Запада нет стратегии помощи Киеву

Западные страны не имеют четкой стратегии помощи Киеву для победы в конфликте, сообщает телеканал «Эспрессо» со ссылкой на экс-посла Украины в США Владимира Ельченко.

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По его словам, Запад «по капле» поставляет оружие. «Мы благодарны, ведь без этой помощи могли бы уже не смогли существовать», — заявил бывший дипломат. Он отметил, что сложившаяся ситуация не может продолжаться бесконечно.

Ранее в Пентагоне заявили, что снятие с Киева ограничений по использованию дальнобойного оружия Запада для ударов вглубь российской территории не гарантирует изменения ситуации в зоне боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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