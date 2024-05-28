Мужчина пострадал при ударе ВСУ по селу Щетиновка Белгородской области

Мужчина получил осколочное ранение бедра в результате украинской атаки села Щетиновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Удар был нанесен беспилотником, который сдетонировал на земле.

По словам Гладкова, пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ночью 28 мая российские военные сбили над Белгородской областью два украинских БПЛА, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБелгородская областьОбстрелВСУУкраина

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