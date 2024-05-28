Гладков: ВСУ атаковали FPV-дроном город Шебекино
Украинский FPV-дрон атаковал город Шебекино. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва... в частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, получил повреждения припаркованный у здания легковой автомобиль. Мирные жители не пострадали.
Накануне ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Шебекинском округе, напоминает «Свободная пресса». В частности, в Шебекине были выбиты окна в пяти квартирах многоквартирного дома, в селе Муром зафиксировали различные повреждения в трех частных домах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru