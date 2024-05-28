Гладков: ВСУ атаковали FPV-дроном город Шебекино

Три БПЛА сбили над территорией Курской и Белгородской областей Названы страны, которые чаще всего россиянам отказывали в шенгенской визе В ЕС возник дефицит трески Средняя зарплата от 150 тысяч рублей в феврале зафиксирована в двух российских регионах Иммунолог-аллерголог рассказал, что тополиный пух не является аллергеном