Гладков: ВСУ атаковали FPV-дроном город Шебекино

Украинский FPV-дрон атаковал город Шебекино. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«В результате взрыва... в частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, получил повреждения припаркованный у здания легковой автомобиль. Мирные жители не пострадали.

Накануне ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Шебекинском округе, напоминает «Свободная пресса». В частности, в Шебекине были выбиты окна в пяти квартирах многоквартирного дома, в селе Муром зафиксировали различные повреждения в трех частных домах.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

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