Украинские войска обстреляли Токмак из РСЗО

Украинские войска обстреляли при помощи реактивных систем залпового огня город Токмак (Запорожская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

При обстреле курского поселка Теткино пострадала местная жительница

Кроме того, он отметил, что в пострадавшем городе работают российские системы ПВО. По словам Рогова, данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее ВСУ обстреляли окраину села Красный Октябрь Белгородского района Белгородской области. В результате обстрела никто не пострадал, однако был нанесен урон сельскохозяйственному предприятию.

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ФОТО: t.me/BalitskyEV
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