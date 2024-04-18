Украинские войска обстреляли Токмак из РСЗО

Кроме того, он отметил, что в пострадавшем городе работают российские системы ПВО. По словам Рогова, данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее ВСУ обстреляли окраину села Красный Октябрь Белгородского района Белгородской области. В результате обстрела никто не пострадал, однако был нанесен урон сельскохозяйственному предприятию.

