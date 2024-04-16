ВСУ обстреляли белгородское село Красный Октябрь
16 апреля 202419:58
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 апреля обстреляли окраину села Красный Октябрь Белгородского района, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в результате обстрела никто не пострадал. Нанесен урон сельскохозяйственному предприятию.
«В административном здании выбиты окна, посечены фасад и двери», - рассказал губернатор.
Украинские войска 13 апреля нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске. В результате атаки пострадали девять человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru