ВСУ обстреляли белгородское село Красный Октябрь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 апреля обстреляли окраину села Красный Октябрь Белгородского района, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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По словам губернатора, в результате обстрела никто не пострадал. Нанесен урон сельскохозяйственному предприятию.

«В административном здании выбиты окна, посечены фасад и двери», - рассказал губернатор.

Украинские войска 13 апреля нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске. В результате атаки пострадали девять человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

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