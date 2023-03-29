Украинские войска обстреляли село в Белгородской области

Войска ВСУ обстреляли приграничный населенный пункт Черемошное (Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

После обстрела ВСУ в Курской области погибли телята

По словам главы региона, обошлось без пострадавших, однако в результате обстрелов была нарушена подача электроэнергии в ряд населенных пунктов. Сейчас сотрудники оперативных и аварийных служб устраняют последствия атаки украинских войск.

Ранее в результате обстрелов ВСУ пострадало локомотивное депо Мелитополя.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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