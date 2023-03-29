Локомотивное депо в Мелитополе повреждено при обстреле ВСУ
Украинские силовики обстреляли Мелитополь, есть разрушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
Отмечается, что обстрел произошел в среду в 5:30 мск.
«Зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. Есть повреждения и разрушения», — сообщил собеседник агентства.
Кроме того, известно о повреждении объектов системы электроснабжения, сообщает телеканал «360».
Представитель экстренных служб добавил, что никто не пострадал, пишет Газета.ру. На месте ЧП работают экстренные службы.
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