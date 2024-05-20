Шесть человек пострадали при обстреле ВСУ Запорожской области
20 мая 202413:28
Шесть человек получили осколочные ранения в результате массированного обстрела ВСУ Васильевки и Васильевского района Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, отметил Балицкий. По его словам, сохраняется угроза повторных ударов.
Ранее два украинских дрона самолетного типа и снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» сбили над Белгородской областью, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru