Один человек пострадал в Белгородской области при обстреле ВСУ
Украинские военные обстреляли село Вознесеновку в Белгородской области, в результате пострадал один человек. Об этом заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что у пострадавшего мужчины была выявлена легкая контузия. По словам Гладкова, в результате обстрела зафиксированы повреждения в одном частном домовладении, а также на складе сельхозпредприятия.
Ранее экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН сообщил, что перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что пока «будут существовать территории, принадлежащие государству Украина», в любом случае будут опасности обстрелов российских регионов.
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