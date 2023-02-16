Один человек пострадал в Белгородской области при обстреле ВСУ

Украинские военные обстреляли село Вознесеновку в Белгородской области, в результате пострадал один человек. Об этом заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка

Он отметил, что у пострадавшего мужчины была выявлена легкая контузия. По словам Гладкова, в результате обстрела зафиксированы повреждения в одном частном домовладении, а также на складе сельхозпредприятия.

Ранее экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН сообщил, что перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что пока «будут существовать территории, принадлежащие государству Украина», в любом случае будут опасности обстрелов российских регионов.

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ФОТО: скриншот с видео из соцсетей
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