В Луганске прогремели взрывы

В ночь на 4 июня в Луганске произошло несколько взрывов, сообщает ТАСС.

Пасечник: Луганск обстрелян французскими ракетами SCALP

Они раздались примерно в 23:21 мск.

Другие подробности не сообщаются.

В последний раз город попадал под обстрел 28 мая. Тогда ВСУ применили кассетные снаряды.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелДНРЛуганск

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