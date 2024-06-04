В Луганске прогремели взрывы
4 июня 202403:02
В ночь на 4 июня в Луганске произошло несколько взрывов, сообщает ТАСС.
Они раздались примерно в 23:21 мск.
Другие подробности не сообщаются.
В последний раз город попадал под обстрел 28 мая. Тогда ВСУ применили кассетные снаряды.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru