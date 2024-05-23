При обстреле ATACMS ДНР повреждены более 20 домов

На месте обстрела найдены фрагменты, предположительно, ракеты ATACMS. Осколки, будут изъяты и направлены на экспертизу.

Ранее стало известно, что ВСУ впервые нанесли удар по ДНР ракетой MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. В результате украинского удара пострадали девять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

