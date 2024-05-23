При обстреле ATACMS ДНР повреждены более 20 домов
23 мая 202405:01
Более 20 домов в частном секторе повреждено при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины с применением ракет ATACMS города Моспино в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
На месте обстрела найдены фрагменты, предположительно, ракеты ATACMS. Осколки, будут изъяты и направлены на экспертизу.
Ранее стало известно, что ВСУ впервые нанесли удар по ДНР ракетой MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. В результате украинского удара пострадали девять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Благовещенске появился самый большой фонтанный комплекс в Евразии
- При обстреле ATACMS ДНР повреждены более 20 домов
- Штаб по переизбранию Байдена ищет специалиста по мемам
- МИД Польши: Варшава изучает возможность использовать ПВО против ракет ВС России
- Кубанский казачий хор захотел купить люксовую машину за 7,7 млн рублей
- В России законодательно закрепят предельные нормы температуры воздуха в самолетах
- Шоумен Кушанашвили рассказал, как его вывозили в лес из-за критики певицы Ветлицкой
- МТС: Рост цен на связь экономически обоснован
- Кузина Жанны Фриске скончалась от рака
- Путин поручил ежегодно выделять минимум 10 млрд на развитие 10 регионов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru