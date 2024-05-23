При обстреле ATACMS ДНР повреждены более 20 домов

Более 20 домов в частном секторе повреждено при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины с применением ракет ATACMS города Моспино в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета России.

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На месте обстрела найдены фрагменты, предположительно, ракеты ATACMS. Осколки, будут изъяты и направлены на экспертизу.

Ранее стало известно, что ВСУ впервые нанесли удар по ДНР ракетой MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. В результате украинского удара пострадали девять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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