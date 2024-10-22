Украинские войска нанесли комбинированный удар по Курской области
22 октября 202414:22
ВСУ нанесли комбинированный удар по территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Алексей Смирнов.
По его словам, удар отразили российские силы ПВО. Было сбито две ракеты и три беспилотных летательных аппарата.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Курской областью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru