Украинские войска нанесли комбинированный удар по Курской области

ВСУ нанесли комбинированный удар по территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Алексей Смирнов.

Украинская армия нанесла ракетный удар по Курской области

По его словам, удар отразили российские силы ПВО. Было сбито две ракеты и три беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Курской областью.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОВСУАтакаГубернаторКурская Область

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