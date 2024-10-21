Украинская армия нанесла ракетный удар по Курской области
21 октября 202416:41
Украинская армия нанесла ракетный удар по Курской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.
По его словам, ракету ликвидировали российские дежурные средства ПВО. Глава области выразил благодарность за работу военнослужащим российской армии.
Ранее украинские войска нанесли удар по предприятию группы «Кремний Эл» (Брянская область).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru