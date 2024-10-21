Украинская армия нанесла ракетный удар по Курской области

Украинская армия нанесла ракетный удар по Курской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Минобороны: Российские средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью

По его словам, ракету ликвидировали российские дежурные средства ПВО. Глава области выразил благодарность за работу военнослужащим российской армии.

Ранее украинские войска нанесли удар по предприятию группы «Кремний Эл» (Брянская область).

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Российская АрмияВСУПВОКурская ОбластьРакетный Удар

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