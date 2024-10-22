Минобороны: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Российская система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

В Тульской области из-за атаки дронов ВСУ повреждены два спиртзавода

В оборонном ведомстве уточнили, что летательный аппарат самолетного типа был уничтожен примерно в 09:30 22 октября по московскому времени.

Сообщается, что БПЛА был запущен с целью совершения террористической атаки на российские объекты.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 18 украинских беспилотников над российской территорией.

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ФОТО: РИА Новости
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