Украинские военные сдались в плен россиянам всем опорным пунктом
Военнослужащие ВСУ сдались в плен российским разведчикам всем опорным пунктом в Донбассе. Об этом сообщил Telegram-канал RT.
На прикрепленной видеозаписи заметно, что на российские позиции вышли 17 украинских военных.
В свою очередь Telegram-канал Grey Zone отметил, что украинские солдаты были вынуждены сдаться в плен из-за невозможности удерживать участок без боекомплекта и из-за того, что их раненых сослуживцев не эвакуировали.
В переговорах о сдаче участвовали сотрудники российских спецслужб, которые заверили бойцов ВСУ в том, что в плену они будут находиться в безопасности, а их личности не будут названы украинской стороне, где им грозит наказание за дезертирство.
Ранее сообщалось, что украинские военные, сдавшиеся в плен на направлении Сватово–Кременная, принесли с собой три пулемета производства США, Бельгии и Германии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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