Украинские военные сдались в плен россиянам всем опорным пунктом

На прикрепленной видеозаписи заметно, что на российские позиции вышли 17 украинских военных.

В свою очередь Telegram-канал Grey Zone отметил, что украинские солдаты были вынуждены сдаться в плен из-за невозможности удерживать участок без боекомплекта и из-за того, что их раненых сослуживцев не эвакуировали.

В переговорах о сдаче участвовали сотрудники российских спецслужб, которые заверили бойцов ВСУ в том, что в плену они будут находиться в безопасности, а их личности не будут названы украинской стороне, где им грозит наказание за дезертирство.

Ранее сообщалось, что украинские военные, сдавшиеся в плен на направлении Сватово–Кременная, принесли с собой три пулемета производства США, Бельгии и Германии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

