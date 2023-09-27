РИА Новости: Бойцы ВСУ сдались в плен ВС России на Сватовском направлении
Группа украинских военных сдалась в плен российским войскам на направлении Сватово - Кременная,бойцы ВСУ принесли с собой четыре ящика с боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
«По открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте "149.200", сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины», — рассказал собеседник агентства.
Также противник вынес имеющийся боекомплект в качестве трофеев, пишет «Свободная пресса». После передачи снарядов военным по радиоканалу назначили другую точку выхода, где и произошла сдача в плен.
На снятых через прибор ночного видения в темное время суток кадрах видно, как украинский военный выходит как на дорогу с куском светлой материи и машет ею, показывая намерение сдаться, отмечает телеканал «360». Затем из высокой травы к нему выходят два его сослуживца. Они несут ящик с боекомплектом, ставят на дорогу, далее вновь уходят в траву, возвращаясь со вторым. Бойцы так же приносят еще два ящика.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РИА Новости: Бойцы ВСУ сдались в плен ВС России на Сватовском направлении
- Байден выразил желание залезть на дерево
- Гильдия сценаристов США завершила забастовку
- Вылетел задержанный на три дня рейс по маршруту Иркутск – Пхукет
- Банки России запустили оплату по QR за границей
- Конгресс США: на счет Байдена поступали деньги из Китая
- Шойгу заявил, что за месяц уничтожено два танка Leopard, Challenger и семь БПМ Bradley
- В США рассказали, скольких людей покусал пес Байдена
- СМИ: Зеленский боится раскола Украины по корейскому сценарию
- Американские сенаторы предложили выделить на помощь Украине $6 млрд вместо $24 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru