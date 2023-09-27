РИА Новости: Бойцы ВСУ сдались в плен ВС России на Сватовском направлении

«По открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте "149.200", сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины», — рассказал собеседник агентства.

Также противник вынес имеющийся боекомплект в качестве трофеев, пишет «Свободная пресса». После передачи снарядов военным по радиоканалу назначили другую точку выхода, где и произошла сдача в плен.

На снятых через прибор ночного видения в темное время суток кадрах видно, как украинский военный выходит как на дорогу с куском светлой материи и машет ею, показывая намерение сдаться, отмечает телеканал «360». Затем из высокой травы к нему выходят два его сослуживца. Они несут ящик с боекомплектом, ставят на дорогу, далее вновь уходят в траву, возвращаясь со вторым. Бойцы так же приносят еще два ящика.

