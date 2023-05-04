Украинские власти предупредили об эвакуации населения из Авдеевки
4 мая 202316:45
Киевские власти намерены в ближайшее время вывезти немногочисленное мирное население из Авдеевки (ДНР). Об этом заявил начальник объединенного центра украинских войск на таврическом направлении Сергей Телятицкий, сообщило издание «Украинская правда».
Он также добавил, что еще в начале 2023 года было полностью эвакуировано население из Марьинки (ДНР).
Ранее сообщалось, что артиллерия ВСУ пытается уничтожать эвакуационные группы военных России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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4 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru