Украинские власти предупредили об эвакуации населения из Авдеевки

Киевские власти намерены в ближайшее время вывезти немногочисленное мирное население из Авдеевки (ДНР). Об этом заявил начальник объединенного центра украинских войск на таврическом направлении Сергей Телятицкий, сообщило издание «Украинская правда».

Боец «Вагнера» заявил, что украинских пограничников используют как заградотряды

Он также добавил, что еще в начале 2023 года было полностью эвакуировано население из Марьинки (ДНР).

Ранее сообщалось, что артиллерия ВСУ пытается уничтожать эвакуационные группы военных России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЭвакуация

Горячие новости

Все новости

партнеры