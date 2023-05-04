Украинские власти предупредили об эвакуации населения из Авдеевки

Он также добавил, что еще в начале 2023 года было полностью эвакуировано население из Марьинки (ДНР).

Ранее сообщалось, что артиллерия ВСУ пытается уничтожать эвакуационные группы военных России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

