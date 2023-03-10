Украинские власти поручили начать возведение фортификационных сооружений
Украинские власти поручили приступить к возведению фортификационных сооружений в ряде регионов Украины. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба кабмина Украины.
Политик отметил, что, согласно принятому решению, строительство должно начаться безотлагательно. Это необходимо для нужд обороны страны.
Отмечается, что за обеспечение строительства отвечают Минобороны Украины, Генштаб ВСУ, министерство экономики, областные военные администрации и прочие украинские ведомства. По словам Шмыгаля, ожидается вынесение на заседание правительства предложений по росту финансирования после определения областными военными администрациями потребностей.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что строительство оборонительной линии на территории Крыма идет по плану.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- Лукашенко призвал 250 офицеров запаса на военную службу
- Мигрант, убивший девушку в Москве из-за безответной любви, получил 13 лет колонии
- Украина не получит вооружение из Швейцарии
- В Минобороны заявили о наличии сведений об украинских участниках биопрограмм США
- Роспотребнадзор предупредил об опасности заражении вирусом Зика в Европе
- Украинские власти поручили начать возведение фортификационных сооружений
- Макрон: Франция и Британия помогут Киеву с контрнаступлением
- Bloomberg: в Германии наращивают выпуск компонентов для танков Leopard 2
- Украинский посол ответил на слова Лукашенко о подписании пакта о ненападении
- Зеленский отрицает причастность Киева к подрыву «Северных потоков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru