Украинские власти поручили начать возведение фортификационных сооружений

Политик отметил, что, согласно принятому решению, строительство должно начаться безотлагательно. Это необходимо для нужд обороны страны.

Отмечается, что за обеспечение строительства отвечают Минобороны Украины, Генштаб ВСУ, министерство экономики, областные военные администрации и прочие украинские ведомства. По словам Шмыгаля, ожидается вынесение на заседание правительства предложений по росту финансирования после определения областными военными администрациями потребностей.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что строительство оборонительной линии на территории Крыма идет по плану.

