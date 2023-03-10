Украинские власти поручили начать возведение фортификационных сооружений

Украинские власти поручили приступить к возведению фортификационных сооружений в ряде регионов Украины. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба кабмина Украины.

Аксенов: Правительство поддержало создание оборонительной линии в Крыму

Политик отметил, что, согласно принятому решению, строительство должно начаться безотлагательно. Это необходимо для нужд обороны страны.

Отмечается, что за обеспечение строительства отвечают Минобороны Украины, Генштаб ВСУ, министерство экономики, областные военные администрации и прочие украинские ведомства. По словам Шмыгаля, ожидается вынесение на заседание правительства предложений по росту финансирования после определения областными военными администрациями потребностей.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что строительство оборонительной линии на территории Крыма идет по плану.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраина
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