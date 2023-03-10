Аксенов: Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану
Строительство оборонительной линии на территории Крыма идет по плану. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости.
Ранее власти Крыма сообщали о начале фортификационных работ в регионе для обеспечения безопасности местных жителей.
«Все по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно», — подчеркнул Аксенов.
Глава региона уточнил, что этот вопрос не может быть максимально раскрыт публично. По словам Аксенова, власти Крыма действуют «асимметрично» и не по технологиям, «которые были сто лет назад».
Политик также указал, что в строительстве оборонительной линии задействовано большое количество людей.
Ранее Аксенов сообщил, что все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены системами ПВО, напоминает RT. По словам главы республики, глобально региону ничего не угрожает, отмечает телеканал «360».
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