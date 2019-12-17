Украинские власти добились своего — ресурсы страны переходят к Западу
Политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что украинскому населению ничего хорошего эти процессы не принесут.
Украинская компания «Нафтогаз» будет судиться с Украиной, пишет Time в понедельник, 16 декабря, со ссылкой на источники.
Госкомпания «Нафтогаз» обратилась в суд с требованием аннулировать сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области. Такое разрешение было выдано американской компании в июле этого года, пишут Известия.
В интервью НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что подобные сделки с иностранными фирмами — это логичный финал последних пятилетних усилий киевских руководителей.
«Теперь доступ на внутренний рынок имеют все. В основном это будет происходить в ущерб украинским компаниям. Но в то же время "Нафтогаз" уже вообще потерялся во времени и пространстве — думал, что и здесь будет не торопясь пожирать ресурсы. Но не так будет, как им хотелось бы. Это всё равно никакого позитива Украине не принесёт, украинскому населению жизненный уровень не поднимет», — считает эксперт.
Ранее НСН рассказала о том, что Германия раскритиковала позицию Украины относительно позиции по проекту «Северный поток—2». Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что поддержка Киевом позиции США в отношении газопровода неприемлема. Он пригрозил, что Евросоюз из-за этого может отказать Украине в помощи, которую сейчас оказывает.
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