Украинские власти добились своего — ресурсы страны переходят к Западу

Украинская компания «Нафтогаз» будет судиться с Украиной, пишет Time в понедельник, 16 декабря, со ссылкой на источники.

Госкомпания «Нафтогаз» обратилась в суд с требованием аннулировать сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области. Такое разрешение было выдано американской компании в июле этого года, пишут Известия.

В интервью НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что подобные сделки с иностранными фирмами — это логичный финал последних пятилетних усилий киевских руководителей.