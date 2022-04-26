Украинские боевики заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР
Украинские боевики территориальной обороны заминировали дороги и обочины вблизи нескольких населенных пунктов в Николаевской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.
По его словам, заминированными оказались проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка, чтобы запугать мирное население, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком.
Кроме того, в ДНР бойцы украинских нацбатов заминировали дамбу Карловского водохранилища. Мизинцев отметил, что если произойдет подрыв, в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов, в которых проживают более 10 тысяч человек.
Ранее ФСБ в ходе проведения специальной военной операции на Украине предотвратила теракт против российского гуманитарного конвоя и военнослужащих. ФСБ задержала диверсантов. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к акту международного терроризма».
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