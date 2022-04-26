Украинские боевики заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР

По его словам, заминированными оказались проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка, чтобы запугать мирное население, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком.

Кроме того, в ДНР бойцы украинских нацбатов заминировали дамбу Карловского водохранилища. Мизинцев отметил, что если произойдет подрыв, в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов, в которых проживают более 10 тысяч человек.

Ранее ФСБ в ходе проведения специальной военной операции на Украине предотвратила теракт против российского гуманитарного конвоя и военнослужащих. ФСБ задержала диверсантов. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к акту международного терроризма».

