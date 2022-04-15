В ДНР сообщили об артобстреле Донецка украинскими войсками
Украинские силовики обстреляли Донецк из артиллерии, всего по городу выпустили шесть снарядов. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 6.00 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Донецк», — говорится в сообщении центра.
Отмечается, что противник использовал снаряды калибром 122 миллиметра, пишет РИА ФАН.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские силовики заминировали водохранилище на реке Лугань в Светлодарске под Донецком, подрыв плотины грозит затоплением как минимум трех населенных пунктов, напоминает «Свободная пресса».
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