ФСБ предотвратила теракт против российского гумконвоя на Украине

На подконтрольной Вооруженным силам РФ территории диверсионно-террористическая группа по заданию сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) готовила теракт с использованием заминированного автомобиля, пишет RT.

ФСБ задержала диверсантов, у них изъяли в том числе два ПЗРК «Игла», 3 гранатомета, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных мин, 42 взрывателя и детонатора, более 5 тысяч патронов. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к акту международного терроризма».

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Крыму, напоминает «Свободная пресса». Злоумышленник — сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» собирался подорвать железнодорожные пути на полуострове.

