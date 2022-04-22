ФСБ предотвратила теракт против российского гумконвоя на Украине
ФСБ в ходе проведения специальной военной операции на Украине предотвратила теракт против российского гуманитарного конвоя и военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
На подконтрольной Вооруженным силам РФ территории диверсионно-террористическая группа по заданию сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) готовила теракт с использованием заминированного автомобиля, пишет RT.
ФСБ задержала диверсантов, у них изъяли в том числе два ПЗРК «Игла», 3 гранатомета, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных мин, 42 взрывателя и детонатора, более 5 тысяч патронов. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к акту международного терроризма».
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Крыму, напоминает «Свободная пресса». Злоумышленник — сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» собирался подорвать железнодорожные пути на полуострове.
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