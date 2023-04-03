Беспилотник ВСУ атаковал военкомат в Брянской области

По его словам, беспилотник украинской армии повредил здание военкомата в Севском районе.

Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, заявил губернатор.

Дрон-квадрокоптер с камерой обнаружили 31 марта недалеко от аэродрома Кубинка в Московской области. Взрывного устройства в беспилотнике не было.

Обломки беспилотника ВСУ ранее нашли у железной дороги в Новой Москве. На крыльях дрона было написано «Слава Украине», передает «Радиоточка НСН».

