Беспилотник ВСУ атаковал военкомат в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об инциденте в Севском районе. Глава региона опубликовал пост в своем Telegram-канале.

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По его словам, беспилотник украинской армии повредил здание военкомата в Севском районе.

Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, заявил губернатор.

Дрон-квадрокоптер с камерой обнаружили 31 марта недалеко от аэродрома Кубинка в Московской области. Взрывного устройства в беспилотнике не было.

Обломки беспилотника ВСУ ранее нашли у железной дороги в Новой Москве. На крыльях дрона было написано «Слава Украине», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:ВоенкоматыБрянская ОбластьБеспилотники

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