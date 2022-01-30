Украинская разведка перепрятала секретные документы
Разведка Украины вывезла из Киева секретную документацию, сообщает издание Washington Post со ссылкой на свои источники.
Кроме того, из своей штаб-квартиры в столице вывезено секретное оборудование, которое наряду с документами находится на западе страны «в безопасных местах».
Об этом заявили анонимные чиновники. По данным издания, все это — одно из внешних проявлений того, что Киев готовится к эскалации ситуации. При этом издание указывает, что западных чиновников «встревожил публичный скептицизм» украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что уже не видит большей эскалации обстановки, чем была до этого.
Напомним, в Киеве состоялся митинг против войны с Россией. Его участники потребовали от президента Владимира Зеленского не допустить войны с Россией.
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