Украинская разведка перепрятала секретные документы

Кроме того, из своей штаб-квартиры в столице вывезено секретное оборудование, которое наряду с документами находится на западе страны «в безопасных местах».

Об этом заявили анонимные чиновники. По данным издания, все это — одно из внешних проявлений того, что Киев готовится к эскалации ситуации. При этом издание указывает, что западных чиновников «встревожил публичный скептицизм» украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что уже не видит большей эскалации обстановки, чем была до этого.

Напомним, в Киеве состоялся митинг против войны с Россией. Его участники потребовали от президента Владимира Зеленского не допустить войны с Россией.

