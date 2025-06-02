Премьера песни Шамана для «Интервидения» состоится 7 июня

Певец Шаман (Ярослав Дронов) представит свою песню для международного музыкального конкурса «Интервидение» 7 июня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале смотра.

В Госдуме заявили, что у Шамана есть все шансы на победу на «Интервидении»

Ранее стало известно, что Шаман будет участвовать в конкурсе от России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Премьера [песни] состоится... эксклюзивно на сцене юбилейной Премии МУЗ-ТВ 2025», - отмечается в сообщении.

Артист и режиссерско-постановочная группа события подготовят «необычное зрелищное выступление с масштабной визуализацией и неожиданным образом». Над композицией работал сам Шаман и «значимая личность российского шоу-бизнеса», имя которой пока не раскрывается.

Конкурс песни «Интервидение» пройдет впервые в Москве 20 сентября.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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