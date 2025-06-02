Премьера песни Шамана для «Интервидения» состоится 7 июня
Певец Шаман (Ярослав Дронов) представит свою песню для международного музыкального конкурса «Интервидение» 7 июня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале смотра.
Ранее стало известно, что Шаман будет участвовать в конкурсе от России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Премьера [песни] состоится... эксклюзивно на сцене юбилейной Премии МУЗ-ТВ 2025», - отмечается в сообщении.
Артист и режиссерско-постановочная группа события подготовят «необычное зрелищное выступление с масштабной визуализацией и неожиданным образом». Над композицией работал сам Шаман и «значимая личность российского шоу-бизнеса», имя которой пока не раскрывается.
Конкурс песни «Интервидение» пройдет впервые в Москве 20 сентября.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьера песни Шамана для «Интервидения» состоится 7 июня
- Минобороны: Средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 дронов
- Книга рекордов Гиннесса назвала концерт Леди Гаги рекордным по посещаемости
- Хинштейн: После атаки БПЛА в Курске повреждены 13 частных домов
- СМИ: Замглавы МИД Вершинин станет новым послом России в Турции
- Латвия запретила въезд россиянам с недвижимостью у стратегических объектов
- С музыкой по волнам Москвы-реки: Проект «Джаз на воде» объявил программу на июнь
- В России не зафиксировали случаев завоза вируса Коксаки
- РЖД перейдет на российский софт к 2030 году
- Глава Минпромторга выступил за полный запрет вейпов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru