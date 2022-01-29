Украинцы на митинге потребовали у Зеленского не допустить войны с Россией

«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем всё это, господин президент?» — цитируют участников акции, состоявшейся 28 января, «Известия».

Киевляне пожаловались, что из-за военной риторики властей напуганные люди начали скупать продукты в магазинах, увеличилось число жалоб пожилых людей на плохое самочувствие, отмечает RT.

«Хватит мямлить», «Прекрати издеваться над народом», «Нет войне с Россией», «Мы против войны с Россией» — такие плакаты принесли с собой на акцию жители Киева, пишет Газета.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом на Западе создают впечатление, что на Украине завтра война, но это не так.

