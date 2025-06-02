Минобороны: Средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 дронов
Российские военные уничтожили за минувшие сутки две ракеты Storm Shadow и более 300 беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США», - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Кроме того, были уничтожены 316 БПЛА самолетного типа, 205 из них - вне зоны СВО.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 2 июня над территорией России нейтрализовали 162 украинских дрона, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru