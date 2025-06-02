Минобороны: Средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 дронов

Российские военные уничтожили за минувшие сутки две ракеты Storm Shadow и более 300 беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Кроме того, были уничтожены 316 БПЛА самолетного типа, 205 из них - вне зоны СВО.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 2 июня над территорией России нейтрализовали 162 украинских дрона, напоминает RT.

