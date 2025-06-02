СМИ: Замглавы МИД Вершинин станет новым послом России в Турции
Новым послом России в Турции станет замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, пишет «Коммерсантъ».
О планах сменить главу дипмиссии сообщили три источника издания. По их данным, именно Вершинин займет должность посла в Турции вместо Алексея Ерхова.
Сергей Вершинин работает в МИД в качестве заместителя главы ведомства с марта 2018 года. Ранее дипломат руководил департаментом Ближнего Востока и Северной Африки, занимал пост спецпредставителя главы МИД по ближневосточному урегулированию и в том числе занимался урегулированием в Сирии.
Между тем президент Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы заместителю министра иностранных дел Сергею Рябкову до 8 июня следующего года, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru