Компания Fplus представила прототип российской игровой консоли
Производитель электроники Fplus представил прототип российской портативной игровой консоли. Как сообщает Российская газета, премьера состоялась в рамках конференции ЦИПР-2025.
Отмечается, что прототип был представлен в трёх версиях, которые отличаются, например, размерами экрана и расположением кнопок. У каждого из вариантов установлена одна из операционных систем от отечественных разработчиков – Alt OS, Аврора и Uncom OS.
В Fplus указали, что на следующем этапе создания консоли потребуется партнёрство с центрами инноваций. Также необходимо будет учесть пользовательский опыт и мнение профильной прессы.
«Работая над этим проектом, мы столкнулись с рядом сложностей... это в том числе скепсис в отношении необходимости создания российской консоли, обусловленный тем, что рынок уже поделен между иностранными игрокамие», - заявил директор департамента индустриальных программно-аппаратных комплексов Fplus Илья Левчук.
Ранее Евросоюз запретил импорт Xbox и PlayStation в Россию. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в РФ их якобы используют для управления дронами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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