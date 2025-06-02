Компания Fplus представила прототип российской игровой консоли

Отмечается, что прототип был представлен в трёх версиях, которые отличаются, например, размерами экрана и расположением кнопок. У каждого из вариантов установлена одна из операционных систем от отечественных разработчиков – Alt OS, Аврора и Uncom OS.

В Fplus указали, что на следующем этапе создания консоли потребуется партнёрство с центрами инноваций. Также необходимо будет учесть пользовательский опыт и мнение профильной прессы.

«Работая над этим проектом, мы столкнулись с рядом сложностей... это в том числе скепсис в отношении необходимости создания российской консоли, обусловленный тем, что рынок уже поделен между иностранными игрокамие», - заявил директор департамента индустриальных программно-аппаратных комплексов Fplus Илья Левчук.

Ранее Евросоюз запретил импорт Xbox и PlayStation в Россию. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в РФ их якобы используют для управления дронами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».