В России не зафиксировали случаев завоза вируса Коксаки

Случаев завоза вируса Коксаки в Россию нет. Об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации случаев завоза вируса... не зарегистрировано», - указали в ведомстве, подчеркнув, что в стране стабильная и контролируемая эпидемиологическая ситуация.

Роспотребнадзор взял на контроль данные о массовых жалобах туристов из РФ на случаи вируса Коксаки в Турции. Ведомство запросило сведения о текущей эпидситуации в республике.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что следит за данными о лихорадке чикунгунья, в России случаев заражения не зафиксировано, пишет 360.ru.

