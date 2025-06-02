В России не зафиксировали случаев завоза вируса Коксаки
Случаев завоза вируса Коксаки в Россию нет. Об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации случаев завоза вируса... не зарегистрировано», - указали в ведомстве, подчеркнув, что в стране стабильная и контролируемая эпидемиологическая ситуация.
Роспотребнадзор взял на контроль данные о массовых жалобах туристов из РФ на случаи вируса Коксаки в Турции. Ведомство запросило сведения о текущей эпидситуации в республике.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что следит за данными о лихорадке чикунгунья, в России случаев заражения не зафиксировано, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru