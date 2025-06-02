Латвия запретила въезд россиянам с недвижимостью у стратегических объектов
Латвия запретила въезд в республику некоторым гражданам России, владеющим недвижимостью рядом со стратегически важными объектами страны. Об этом сообщает Delfi.
По данным портала, служба государственной безопасности Латвии за последние годы проверила нескольких россиян, которые имеют такую недвижимость в собственности. Имена граждан не раскрываются. В ряде случаев власти якобы выявили создаваемые этими россиянами «риски для национальной безопасности Латвии». Этих лиц включили в список иностранных граждан, которым запрещен въезд на территорию Латвии.
Ранее стало известно, что власти Литвы, Латвии и Эстонии обсудили планы усиления границы с Россией и Белоруссией несколькими слоями укреплений, в том числе противопехотными и противотанковыми минами, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Замглавы МИД Вершинин станет новым послом России в Турции
- Латвия запретила въезд россиянам с недвижимостью у стратегических объектов
- Вояж «Джаз на воде» по Москве-реке в июне проведут четыре коллектива
- В России не зафиксировали случаев завоза вируса Коксаки
- РЖД перейдет на российский софт к 2030 году
- Глава Минпромторга выступил за полный запрет вейпов
- СМИ: Ротенберг покинет пост главного тренера хоккейного СКА
- В Иркутской области поощрят жителей, которые пытались помешать атаке БПЛА
- При обрушении моста под Брянском пострадали 97 человек
- В России обязательную дактилоскопию прошли 940 тысяч иностранцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru