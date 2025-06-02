Латвия запретила въезд россиянам с недвижимостью у стратегических объектов

Латвия запретила въезд в республику некоторым гражданам России, владеющим недвижимостью рядом со стратегически важными объектами страны. Об этом сообщает Delfi.

По данным портала, служба государственной безопасности Латвии за последние годы проверила нескольких россиян, которые имеют такую недвижимость в собственности. Имена граждан не раскрываются. В ряде случаев власти якобы выявили создаваемые этими россиянами «риски для национальной безопасности Латвии». Этих лиц включили в список иностранных граждан, которым запрещен въезд на территорию Латвии.

Ранее стало известно, что власти Литвы, Латвии и Эстонии обсудили планы усиления границы с Россией и Белоруссией несколькими слоями укреплений, в том числе противопехотными и противотанковыми минами, пишет 360.ru.

