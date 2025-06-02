Вояж «Джаз на воде» по Москве-реке в июне проведут четыре коллектива
Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилия «Рэдиссон Ройал» приглашают всех любителей джаза в круиз по Москве-реке «Джаз на воде», который проходит на роскошной яхте каждый четверг.
Откроет летний марафон 5 июня ансамбль Django Friends во главе с Георгием Яшагашвили, который возглавляет коллектив с 2015 года. Музыка исполнят композиции в стиле джаз-мануш — это основанный на свинге джаз без труб и барабанов, здесь с балладами на французском языке и проникновенной лирикой сочетаются веселье, грусть, танцы и слезы. Небольшой состав звучит как настоящий оркестр благодаря особенностям стиля и виртуозности музыкантов.
Кроме того, 12 июня выступят проект Sakhra и Евгений Абрамов, сочетающие классическое звучание фортепианного трио с новейшими электронными и традиционными национальными акустическими инструментами. Слушатели смогут погрузиться как в напряженный и стремительный пульс западной культуры, так и в умиротворенную медитативность Востока. Особую динамику и шарм придаст выступлению сет джазовых обработок совместно с перкуссионистом Андреем Танзю.
Поклонников джаза 19 июня порадует выступлением коллектив «100% Jazz Band», который исполнит всем известные легендарные композиции, наполненные элегантностью и энергией эпохи, когда джаз пользовался всеобщей любовью. «100% Jazz Band» — это классический джаз во всем его великолепии с легендарной музыкой, изысканными соло, завораживающим и мягким звучанием и утонченной атмосферой джазовых клубов.
Завершит июньский вояж концерт Voiskaya Neojazz композитора и вокалистки Алены Войской, который пройдет 26 июня. Со сцены прозвучат шедевры мирового джаза и авторская музыка исполнительницы. В активе Войской — участие в финале престижного конкурса-фестиваля Gnesin Jazz, а также выступления на таких мероприятиях, как Джаз над Волгой», «Джазовый пароход» «1Jazz.ru» и культурный форум Игоря Бутмана Jazz Across Borders.
Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.
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