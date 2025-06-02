Хинштейн: После атаки БПЛА в Курске повреждены 13 частных домов

Более десяти домов были повреждены в результате ночной атаки украинских беспилотников в Курске. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, из-за БПЛА пострадали 13 частных и два многоквартирных домов, были повреждены автомобили.

«Есть повреждения в здании кожвендиспансера и городской больницы №1», - написал Хинштейн в Telegram-канале.

Последствия атаки зафиксированы, специалисты приступят к восстановительным работам в ближайшее время.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 2 июня в Курской области нейтрализовали 57 дронов ВСУ, напоминает РЕН ТВ.

