Интернет в пассажирских самолетах в РФ может появиться в 2027-2028 годах
Пассажиры российских самолётов смогут получить доступ в интернет в 2027-2028 годах. Об этом заявил замгенерального директора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.
По его словам, соответствующий сервис может появиться минимум через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки компании.
«Мы говорим сейчас о бортах российского производства... около 67% пассажиров по опросам и мировым, и российским, говорят, что интернет на борту критически важен», - заключил он.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев заявил «Радиоточке НСН», что большинству пассажиров не нужен спутниковый интернет в полёте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru