Интернет в пассажирских самолетах в РФ может появиться в 2027-2028 годах

Пассажиры российских самолётов смогут получить доступ в интернет в 2027-2028 годах. Об этом заявил замгенерального директора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.

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По его словам, соответствующий сервис может появиться минимум через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки компании.

«Мы говорим сейчас о бортах российского производства... около 67% пассажиров по опросам и мировым, и российским, говорят, что интернет на борту критически важен», - заключил он.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев заявил «Радиоточке НСН», что большинству пассажиров не нужен спутниковый интернет в полёте.

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ФОТО: Ростех
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