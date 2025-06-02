Книга рекордов Гиннесса назвала концерт Леди Гаги рекордным по посещаемости

Концерт певицы Леди Гаги в бразильском Рио-де-Жанейро признан рекордным по посещаемости среди женщин-музыкантов. Об этом говорится в сообщении на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Артистка 3 мая дала бесплатный концерт на пляже Копакабана. По оценкам экспертов, событие посетили 2,5 млн человек. Таким образом, выступление стало «самым масштабным по посещаемости сольным концертом в истории».

«Первое за 13 лет выступление Леди Гаги в Бразилии побило рекорд, который в том же месте установила Мадонна 4 мая 2024 года», - уточняется в сообщении.

Ранее иранская спортсменка Гити Мусави попала в Книгу рекордов Гиннесса, сдвинув с места самолет весом 18 тонн, напоминает РЕН ТВ.

