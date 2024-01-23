Украинская армия обстреляла приемную Пушилина в Донецке

Украинские войска обстреляли Дом культуры в Донецке (Куйбышевский район). Отмечается, что снаряд упал поблизости от приемной главы ДНР Дениса Пушилина через 15 минут после того, как завершилась его встреча с гражданами. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу Куйбышевского района Ивана Адамца.

В Кремле назвали удары ВСУ по Донецку чудовищным актом терроризма

Чиновник заявил, что инцидент произошел около полудня по местному времени. В результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали, отметил Адамец. Он также добавил, что в здании выбиты все окна со стороны прилета украинского снаряда, а фасад дома получил повреждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при обстреле рынка в Донецке.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:ДонецкВСУАтакаДенис Пушилин

Горячие новости

Все новости

партнеры