Украинская армия обстреляла приемную Пушилина в Донецке
Украинские войска обстреляли Дом культуры в Донецке (Куйбышевский район). Отмечается, что снаряд упал поблизости от приемной главы ДНР Дениса Пушилина через 15 минут после того, как завершилась его встреча с гражданами. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу Куйбышевского района Ивана Адамца.
Чиновник заявил, что инцидент произошел около полудня по местному времени. В результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали, отметил Адамец. Он также добавил, что в здании выбиты все окна со стороны прилета украинского снаряда, а фасад дома получил повреждения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при обстреле рынка в Донецке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru