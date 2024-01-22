В Кремле назвали удары ВСУ по Донецку чудовищным актом терроризма
Удары ВСУ по Донецку — чудовищный акт терроризма, Россия решительно осуждает эти действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо в том плане, что они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры ... по людям, по гражданскому населению», — подчеркнул представитель Кремля.
Как отметил Песков, ВСУ используют неизбирательные вооружения. Москва решительно осуждает действия противника и продолжит специальную военную операцию, чтобы оградить население от этой опасности.
Накануне украинские войска обстреляли рынок на западе Донецка. В результате погибли 27 человек, еще 26 пострадали. Власти Донецкой народной республики объявили 22 января днем траура, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru