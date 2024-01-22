Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Донецка
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при обстреле рынка в Донецке. Об этом градоначальник написал в Telegram-канале.
Собянин подчеркнул, что Москва скорбит вместе с Донецком.
«Жестокий террористический акт, совершенный украинским режимом ... унес десятки жизней мирных людей», — отметил градоначальник.
Мэр выразил соболезнования и высказал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения.
Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли рынок на западе Донецка. В результате погибли 27 человек, не менее 25, в том числе двое детей, пострадали. По данным Минздрава, после ЧП госпитализировали 18 раненых, большинство из них в тяжелом состоянии. В Донецкой Народной Республике объявили 22 января днем траура.
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