Украинская армия атаковала Запорожскую АЭС с помощью беспилотника

Украинская армия атаковала при помощи беспилотника Запорожскую АЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ЗАЭС.

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Отмечается, что целями ВСУ стали районы азотно-кислородной станции №2 и грузового порта. При этом критически важная инфраструктура не пострадала.

В пресс-службе напомнили о недопустимости обстрела самой станции и объектов инфраструктуры, подчеркнув, что удары украинских войск могут повлиять на последующую эксплуатацию станции.

Ранее на Запорожской АЭС вновь подключили резервную линию питания «Ферросплавная-1».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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