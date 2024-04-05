Украинская армия атаковала Запорожскую АЭС с помощью беспилотника

Отмечается, что целями ВСУ стали районы азотно-кислородной станции №2 и грузового порта. При этом критически важная инфраструктура не пострадала.

В пресс-службе напомнили о недопустимости обстрела самой станции и объектов инфраструктуры, подчеркнув, что удары украинских войск могут повлиять на последующую эксплуатацию станции.

Ранее на Запорожской АЭС вновь подключили резервную линию питания «Ферросплавная-1».

