Физик Ожаровский: Всем украинским АЭС грозит опасность

По его словам, это связано с пролетающими крылатыми ракетами и дронами, которые могут «отклониться от курса или рухнуть на энергоблоки».

«Над Ровенской АЭС, Хмельницкой АЭС, Южно-Украинской АЭС, эти станции работают, реакторы в «горячем» состоянии, из-за чего намного более чувствительны к попаданиям», - указал эксперт.

Он также добавил, что на территории любой станции, кроме реакторов, есть и другие опасные объекты, например, хранилища отработанного ядерного топлива, которые слабее защищены.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) не должна подвергаться обстрелам ни при каких условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

