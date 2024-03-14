На Запорожской АЭС перезапустили резервную линию питания

На Запорожской атомной электростанции вновь подключили резервную линию питания «Ферросплавная-1», сообщила администрация ЗАЭС. Об этом пишет РИА Новости.

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После ввода резерва электроснабжение станции обеспечено линиями «Ферросплавная-1» мощностью 330 кВ и «Днепровская» мощностью 750 кВ, уточнили в администрации.

В конце февраля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожскую АЭС отключили от последней резервной внешней линии электропередачи. На станции заверили, что угрозы безопасности нет.

Украинские войска 14 марта обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища станции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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