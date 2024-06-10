МО Украины назначило нового командующего силами беспилотных систем ВСУ

Сухаревский известен тем, что его называют человеком, который сделал «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе — 13 апреля 2014 года. Тогда он возглавлял 3-ю роту 80-й аэромобильной бригады, действовавшей в окрестностях Славянска, возле села Семеновка.

В феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский издал указ о формировании отдельного рода войск в составе ВСУ — Сил беспилотных систем, передает «Радиоточка НСН».

