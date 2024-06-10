МО Украины назначило нового командующего силами беспилотных систем ВСУ
Министерство обороны Украины объявило о назначении полковника Вадима Сухаревского новым командующим силами беспилотных систем ВСУ, сообщается в Telegram-канале украинского оборонного ведомства.
В феврале 2024 года Сухаревский был назначен на должность одного из заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Сухаревский известен тем, что его называют человеком, который сделал «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе — 13 апреля 2014 года. Тогда он возглавлял 3-ю роту 80-й аэромобильной бригады, действовавшей в окрестностях Славянска, возле села Семеновка.
В феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский издал указ о формировании отдельного рода войск в составе ВСУ — Сил беспилотных систем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru