Зеленский уволил экс-главкома ВСУ Залужного с военной службы
9 мая 202414:00
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного с военной службы.
В указе, который опубликовала пресс-служба украинского лидера, говорится, что экс-главком был уволен по состоянию здоровья.
«Уволить генерала Залужного... по состоянию здоровья... с правом ношения военной формы одежды», - отмечается в документе.
Ранее Зеленский одобрил кандидатуру Залужного на пост посла Украины в Великобритании, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru