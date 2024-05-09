Зеленский уволил экс-главкома ВСУ Залужного с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного с военной службы.

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В указе, который опубликовала пресс-служба украинского лидера, говорится, что экс-главком был уволен по состоянию здоровья.

«Уволить генерала Залужного... по состоянию здоровья... с правом ношения военной формы одежды», - отмечается в документе.

Ранее Зеленский одобрил кандидатуру Залужного на пост посла Украины в Великобритании, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / AP
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