Украина завершила строительство обороны близ Купянска
ВСУ практически закончили возведение оборонных сооружений близ Купянска. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, соответствующие выводы сделаны на основе изучения фортификационных сооружений, траншей, минных заграждений и прочих заградительных инженерных работ.
Марочко добавил, что строительная техника ВСУ перегоняется в Харьков, при этом оборону дооборудуют гражданские организации и инженерные подразделения.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинская армия возводит оборонительные сооружения и накапливает большое количество западной техники в регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru