Украина полностью закроет границы с 27 марта

Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения к гражданам. По его словам, «уже нет времени ждать». Он отметил, что стоит сложный выбор между 40 млн граждан внутри государства и тем, кто остался за рубежом. Зеленский добавил, что об украинцах, находящихся на территории других государств, позаботятся посольства.

Двумя неделями ранее Зеленский призвал граждан страны, которые находятся за ее пределами, вернуться на родину в связи с полным закрытием авиасообщения с 17 марта. С 16 марта на Украине был введен запрет на въезд в страну иностранцев за исключением людей, работающих и проживающих в стране.



