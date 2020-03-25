Возросло число жертв коронавируса на Украине

На Украине возросло число жертв коронавируса COVID-19. В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер 68-летний мужчина.

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Таким образом общее число жертв коронавируса в стране достигло четырех. Друге пациенты скончались в Черновицкой, Ивано-Франковской и Житомирской областях, передает RT.

По состоянию на 25 марта зафиксировано 113 случаев заражения. COVID-19 выявлен в Киеве и 13 украинских областях.

В числе заразившихся оказался и депутат Верховной рады Сергей Шахов. Он заявил в соцсетях, что самоизолировался, болезнь у него проходит в легкой форме, отмечает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:КоронавирусУкраина